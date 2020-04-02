المتحدة تطلق قوافل الدعم المعنوي لجيش مصر الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المتحدة للخدمات الإعلامية دعم جيش مصر الأبيض من اطباء ووصيادلة وأطقم تمريض و العاملين في قطاع الرعاية الصحية. من خلال إطلاق قوافل مختلفة تجوب عدد من المحافظات بعد حصولها علي التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية ٠٠ وتقوم بتحفيز المواطنين فى مناطق سكنهم و تشاركهم فى توجيه الشكر والتحية كما تبث مواد ترفيهية فى المناطق السكنية التى تزورها و يمكن للمواطنين متابعتها من منازلهم . Advertisements وقال حسام صالح المتحدث الرسمي بإسم المتحدة أن بعض شركات المجموعة تساهم في تلك القوافل وتنظمها شركة تذكرتى. وأضاف صالح ، أن تلك القوافل إستكمال لسياسات مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى ، في الدعم المعنوي لجيش مصر الأبيض و بدأت من خلال ما تقوم به القنوات التلفزيونية و محطات الإذاعة من توقف بثها يوميا لمدة 45 ثانية في تمام العاشرة و النصف مساء لعرض فيديو قصير تحية تقدير منها لجيش مصر الأبيض .

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