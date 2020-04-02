شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضحه: أمير قطر فى إحدى الجزر وفشل بإدارة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أسباب اختفاء أمير قطر تميم بن حمد عن الأنظار حتى الآن، في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا في العاصمة الدوحة.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"منذ 12 يومًا ؛ أين تميم ؟! لكم أن تتخيلوا أن تميم الآن في إحدى جزر المحيط، ماذا يفعل هناك ؟! ماهي خططه ؟!.

واستطرد ابن عم تميم بن حمد: للأسف الشديد قطر هي أعلى تسجيل لحالات كورونا في الخليج! لماذا ؟ لأن هذه العصابة فشلت ومازالت تفشل وستفشل في إدارة البلاد.





وفى وقت سابق أكدت مصادر دبلوماسية أن السفير القطري لدى نيبال استولى على ملايين الدولارات من العمليات المشبوهة المتعلقة بتوظيف عمال نيباليين ونقلهم إلى قطر، في الوقت الذي تواجه فيه قطر بالفعل مزاعم بشأن استغلال وإساءة معاملة مئات الآلاف من العمال. لسنوات، ظهرت فضائح، حول ظروف العبودية التي يعاني منها العمال الأجانب في قطر، ومعظمهم يعملون في مشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر في عام 2022.

Advertisements

وكشف موقع حقوق العمال، المتخصص في تناول قضايا العمال في مختلف أنحاء العالم، أن العمال من نيبال عملوا في ظروف غير إنسانية، وتوفي أكثر من ألف عامل نيبالي في قطر. وقالت مصادر دبلوماسية إن مئات العمال النيباليين دفعوا للسفير يوسف بن محمد الحيل تسعة آلاف دولار، وما وصل مجموعه إلى خمسة ملايين دولار، للحصول على وظائف في قطر.

كما أفادت مصادر بوجود علاقة مشبوهة بين السفير القطري وشركة توظيف في نيبال تسمى "Sky Overseas Services"، التي أنشئت في عام 1998. وأبلغت الشركة العمال أن راتبهم الشهري سيكون 400 دولار، ليكتشفوا في وقت لاحق أن المرتب الفعلي لا يتجاوز 100 دولار.