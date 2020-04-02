شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلقى كلمة عبر التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبث التلفزيون المصرى كلمة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، التى يستعرض خلالها عدد من القضايا الهامة المتعلقة بمستجدات وتداعيات كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استعرضت الموقف الحالي لمواجهة ڨيروس "كورونا المستجد" في مصر.

Advertisements

وأشارت الوزيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصاباً، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصّل عن الموقف في مصر والذي كشف أن مصر لا تزال في مرحلة آمنة ومستقرة مقارنة بدول أخرى متقدمة تفشى فيها الوباء بشكل ملحوظ.

ووفقاً لما عرضته الوزيرة، فإن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما بنسبة 22%من إجمالي الإصابات، وأن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكبر من 50 عاما ، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة ( قصور بوظائف الكلى، قصور بالشرايين، أمراض الضغط، أمراض السكر) ومرضى أورام.