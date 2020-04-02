شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بحصر المعدات المملوكة للمحليات وصيانة التالف منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر كافة المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من حيث النوع والعدد والكفاءة، والتكلفة التقديرية لصيانة المعدات المتعطلة التي تحتاج للصيانة والإصلاح.

وقالت "جاب الله"، إن ترك المعدات المتعطلة التي تحتاج للصيانة وعدم القيام بإصلاحها طالما أنها صالحة للاستخدام، يعد مخالفة وإهدار للمال العام، مضيفة أنه لا يصح أن يتم تعطيل بعض الأعمال بسبب تعطل معدة أو التأخر في صيانتها، لذلك لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طالبت من قبل كافة المحافظات بحصر المعدات المملوكة لها وزيادة ميزانية الصيانة للمعدات التالفة، وتنتظر اللجنة سرعة إيفاد اللجنة بهذا الحصر.

وأشارت النائبة منى جاب الله، إلى أن منظومة النظافة على سبيل المثال، تحتاج إلى توفير المعدات الكافية اللازمة لإزالة أكوام القمامة المتراكمة في الشوارع المختلفة بكل المحافظات، ولنظافة الشوارع وإزالة الأتربة، وكذلك الحاجة لمعدات حديثة لإزالة وتدوير المخلفات، وغيرها.

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وكانت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقدت اجتماعا في شهر مارس الماضى، لمناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات علي جميع مستويات الوحدات المحلية، علي أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي لهذه الموضوعات، بالإضافة إلي تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلي تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.