شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الأهرام تضئ مبناها لدعم كل الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن المؤسسة ستضيء مبناها مساء اليوم الخميس تحية و تقدير وعرفان لكل الطواقم الطبية فى مستشفيات العزل والحميات والصدر ولكل رجال القوات المسلحة المصرية الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة الفيروس القاتل ولرجال الشرطة المصرية الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر.

وأضاف عبد المحسن سلامة في تصريحات له ، ان المبادرة أطلقتها مؤسسة الأهرام بالمشاركة مع الهيئة الوطنية للصحافة فى إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية لكل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة الآن فى التصدى للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصرى العظيم على محاصرة هذا الوباء والانتصار عليه بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطنى خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.