شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بقنا: إنشاء 120 نقطة مراقبة طبية مجانية لمتابعة حالات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، اليوم الخميس، أكبر وأضخم مبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب وأسامة الهواري المنسق العام للمبادرة، ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة قنا، إنه تم إنشاء 120 نقطة مراقبة طبية مجانية على مستوى المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين في جنوب مصر وتتضمن كل نقطة مراقبة صحية أجهزة للكشف الحراري وأجهزة لقياس أمراض الضغط والسكر بكافة القرى والجوع ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا وبمشاركة 500 طبيب ومعاونيهم فضلا عن تشكيل فريق من المتطوعين لأعمال التطهير والتعقيم يضم 2000 متطوع وذلك للقيام بأعمال التطهير بكافة ربوع المحافظة والشوارع والميادين والقرى والمناطق الخدمية.

وأضافت أمانة الحزب بالمحافظة، إنها انطلقت من ميدان الساعة بوسط مدينة قنا وتم توفير المئات من بدل الوقاية للمتطوعين للقيام بأعمال التطهير وأخرى للفرق الطبية إضافة إلى فرق الدعم التي سوف تقوم بتوفير وتوزيع الآلاف من أكياس المواد الغذائية لأسر العمالة اليومية الغير منتظمة ومحدودي الدخل لمساندتهم بتوزيع ما يقرب من 50 ألف كيس مواد غذائية في عدد من المناطق بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها نقاط المراقبة الصحية ستقدم خدمة طبية مجانية لأهالي قنا بالكامل تحت شعار "اطمئن على نفسك وعلى أسرتك"، وأن هناك غرفة مركزية عليا لإدارة الأزمة تم تشكيلها بالتنسيق مع مديرية الصحة تعمل على مدار الساعة وأن هناك خطوط ساخنة تم نشرها للتعامل الفوري مع أي منطقة تظهر بها حالات إيجابية لفيروس "كورونا المستجد".

وتابعت أن هناك سيناريوهات وضعت للتعامل مع هذا الأمر لكسر سلسلة الإصابات من بدايتها من خلال فريق للطب الوقائي تطوعي على أعلى مستوى من الخبرات الطبية وأخر لأعمال التطهير وأن الحزب وقياداته سيعملون على مدار الساعة خلال الأيام القادمة لتقديم خدماتهم لكل أهالي محافظة قنا.