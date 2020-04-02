شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بتعديل على قانون "صندوق الشهداء" ليشمل الأطباء المتوفين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، ويتم معاملة أسرهم كسائر الشهداء الذى نص عليها القانون.

وأوضح النائب، أن الأطباء يبذلون جهود قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين اثبتوا أنهم على قدر المسئولية وأنهم جنود فى أرض المعركة.

وأشار النائب، إلى أن التعديل يهدف لتضمين أسر الأطباء للقانون ليشمل جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين والأطباء وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية.

وتابع: سيتم إضافة عبارة "كل طبيب مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا" لتعريف مصطلح "الشهيد" الواردة بالقانون ويصبح التعريف، "الشهيد" بأنه كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية أو مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا".

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واختتم النائب بيانه، بأن مصطلح " كل طبيب مات جراء إصابته بفيروس كورونا" سيتم تضمينها فى كافة النصوص والمواد المتعلقة بالشهداء، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق يسمى " صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.