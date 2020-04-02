شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان: السيسي حفظ كرامة المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، أنها تابعت ما تقوم به الحكومة من جهود لعودة المصريين العالقين في الخارج، مشيدة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف الإقامة في فترة الحجر الصحي.

وقال أحمد رسلان، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية له اليوم: "هكذا يكون القائد في وقت الأزمات"، مشيرا إلى أن الرئيس تدخل في الوقت المناسب، لاسيما بعد شكاوى المصريين في الخارج من عدم القدرة على تحمل نفقات الإقامة في الفنادق أثناء فترة الحجر الصحي.

ولفت النائب أحمد رسلان، إلى أن الدولة المصرية أكدت على التزامها بالحفاظ على كرامة أبناء مصر في الداخل والخارج ، مؤكدا أن الدولة تقوم بدور فعال فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية يستحق كل تقدير، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس.

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وكان قد تم الإعلان عن تحمل صندوق تحيا مصر كافة مصاريف الحجر الصحى للقادمين من الخارج، واستقبل مطار القاهرة الدولى، أمس الأربعاء، رحلة تابعة لشركة "إير كايرو" قادمة من باريس، وعلى متنها نحو 87 مصريا كانوا عالقين فى فرنسا، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتى 15 أبريل المقبل كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وأجرت أطقم الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى فحصوات طبية على كافة ركاب رحلة باريس، حيث تم اخضاع جميع الركاب إلى فحوصات الحجر الصحى بالمطار، وتم نقل جميعهم إلى الحجر الصحى داخل أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة، وذلك بعد تجهيزه ليصبح مقرا لعزل المصريين العائدين من الخارج، تطبيقا لقرار وزارة الصحة بإلزام كافة العائدين من الخارج إلى دخول الحجر الصحى لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.