شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى للحكومة بشأن خطة التعامل مع المواقف العشوائية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن خطة التعامل مع المواقف العشوائية المنتشرة بكثرة في المحافظات.

وأشارت النائبة، إلى انتشار المواقف العشوائية غير الرسمية وخاصة في المحافظات والمناطق النائية بما يسبب العديد من الأضرار على المنظومة المرورية بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعريفة الأجرة وغيره من القرارات الملزمة للمواقف الرسمية.

وتابعت: "رئيس الوزراء أصدر قرارا بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، إلا أن الأمر حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ خاصة وأن مثل هذا القرار لا بد أن يرتبط بإجراءات تنفيذية حاسمة وليس مجرد توجيهات" .

وشددت وكيلة المشروعات الصغيرة، على أن المواقف العشوائية ظاهرة سلبية تعادي سيادة الدولة ومن الممكن أن تتسبب في إزهاق العديد من الأرواح، خاصة المواقف المتواجدة على الطرق السريعة أو المنتشرة على الطريق الدائري.

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وأكدت أبو السعد، أن إزالة المواقف العشوائية له العديد من الآثار الإيجابية ومن بينها تسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، وإنهاء أزمة التكدس.

ولفتت إلي أن هناك بعض المواقف التي يحتاجها المواطن بشكل ضروري، وعليه فيجب إعادة دراسة الموقف لكل المواقف العشوائية وإزالة غير الضروري منها أما الضروري فيجب معه تجهيز مكان مناسب له ودعمه بالمنظومة المرورية.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، الحكومة بتوضيح خطة التعامل مع المواقف العشوائية المنتشرة بكثرة في المحافظات، وما هي إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المواقف العشوائية على الطريق الدائري .