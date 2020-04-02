شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب غطاطى يطالب بسرعة البت فى موافقات بناء مدارس جديدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب غطاطى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الموافقات التى تم الحصول عليها لبناء مدارس فى مختلف المحافظات وفى محافظة الجيزة على وجه التحديد، مضيفا أنه على الرغم من ذلك لم يتم البت فى هذه القرارات على أرض الواقع وما زال هناك بعض موافقات مازالت على الورق فقط، مما يستوجب أن تكون هناك رؤية لحل هذه الأزمة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أن هناك عدد من الأراضى التى تم الحصول على موافقات بشأن تخصيصها لإنشاء عدد من المدارس، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ هذه القرارات فى الوقت الذى تعانى المحافظة من تكدس الفصول، مما قد ينعكس على العملية التعليمية.

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وطالب عضو البرلمان، حصر كافة الأراضي والموافقات التى تم الحصول عليها لإنشاء مدارس، ومن ثم يتم بدء التنفيذ وفقا للأولوية والحاجة الضرورية لذلك، على أن يتم توفير اعتمادات لازمة لتحقيق ذلك، مؤكدا أن الكثافة الطلابية من الملفات التى تستوجب حلول عاجلة حتى تؤتى المنظومة التعليمية الجديدة ثمارها على أرض الواقع.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة، ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.