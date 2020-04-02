أيمن أبو العلا يتقدم بطلب إحاطة بشأن التخلص الآمن من نفايات كورونا الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية المستخدمة بأعمال المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، بمختلف مستشفيات الجمهورية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطنين، حيث التكاتف بين جموع مؤسسات الدولة المصرية، والتعاون من أجل الحفاظ علي المواطنين وسلامتهم وصحتهم، وتطبيق الإجراءات الإحترازية الواجبة وعدم الاستهانة مثلما فعلت حكومات دول أخري وانتشر الوباء فيها بنسب كبيرة.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه فى ضوء هذه الجهود التنفيذية، يبذل القطاع الطبي بمختلف مستوياته جهود مماثلة بالمستشفيات التى تقدم الخدمات الصحية، من أعمال علاج وعزل وكافة الاحتياجات الصحية اللازمة، من خلال كافة الأطقم الطبية بمستوياتها المختلفة، وهو ما لاقي إشادات كبيرة من كافة قيادات الدولة المصرية، والمواطنين الذين أطلقوا عليهم جيش مصر الأبيض مع توفير العديد من سبل الدعم المعنوي والمادي.
وأكد أبو العلا أن الأدوات الصحية المستخدمة فى أعمال العلاج والعزل، وأيضا المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، ينتج عنها نفايات كثيرة، تتطلب التخلص الآمن لها حتى لا تكون مسار لعدوي جديدة لمواطنين آخريين، خاصة أن ملف النفايات الطبية في مصر شابه خلال السنوات الماضية بعض أوجه التقصير، ومن ثم أعمال التخلص الآمن لها فى ضوء أعمال مواجهة كورونا لابد وأن يكون بصورة مختلفة وآمنة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حتى لا تكون سبيل للعدوي من جديد، والدولة المصرية التى قدمت نموذج فى المواجهة بكل تأكيد سيكون لديها العديد من الرؤي والأفكار التى من شأنها تحقيق هذه الأهداف والمستهدفات الآمنة فى التخلص من هذه النفايات.
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