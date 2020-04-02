بالفيديو - لحظة انهيار قبة مسجد عبد الله وهبي في الفيوم وإنقاذ 3 عمال

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:
انهارت قبة مسجد عبد الله وهبي، في مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، جراء تراكم مياه أمطار في محيطها حسب تقرير الفريق الهندسي التابعة لمديرية الأوقاف، بينما جرى إنقاذ 3 عمال من الموت أسفل الركام.
وتلقى العقيد محمد حافظ الحنبولي نائب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، إخطارًا من الشيخ حسني أبو حبيب مدير عام الأوقاف بالمحافظة، بانهيار جزء من سقف مسجد عبد الله وهبي في شارع بحر يوسف وسط المدينة.
كشفت المعاينة التي أجراها فريق من مهندسي هيئة الأوقاف بالمحافظة، أن مياه الأمطار ونسيان العمال لخرطوم مياه، تسبب فى تراكم المياه بمحيط قبة المسجد ما أدى إلى انهيارها بصحن المسجد، وإصابة 3 من العاملين الذين كانوا يقومون برفع آثار مياه الأمطار.
انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة قسم الفيوم للتحقيق.
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