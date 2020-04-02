نائب محافظ قنا يشيد بدور الشباب في توعية المواطنين بطرق مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

تقدم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بالشكر للمتطوعين من شباب الأحزاب السياسية، على الدور الذي يقومون به في توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتنظيم حركة المواطنين منعا للتزاحم أمام البنوك ومكاتب البريد وفروع المصرية للاتصالات والأماكن الخدمية بمدينة قنا.

كما أشاد نائب المحافظ بدور الجمعية المركزية لفتيان الكشافة وجمعية الهلال الأحمر، لدورهم في توعية المواطنين وتعريفهم بمبادرة "واحد من كل بيت"، بالإضافة إلى نشر الملصقات وإرشادات التوعية بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجبة في الأماكن العامة.

وأكد نائب محافظ قنا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الطبية في توعية المواطنين بطرق الوقاية من فيرس كورونا وتعريفهم بطرق وأساليب التعقيم اللازمة للوقاية من المرض وكيفية تجنب الإصابة به بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس .

يذكر أن الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، أطلق مبادرة "واحد من كل بيت" والتي تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة تخفيف حدة الزحام في محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز من خلال تكليف فرد واحد فقط من الأسرة بشراء مستلزمات ومتطلبات المنزل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.