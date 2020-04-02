"تحدي الخير" يصل إلى "الأسماك" في السويس ووجبات جاهزة من المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:



كشفت أزمة انتشار فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالعمالة غير المنتظمة وما ترتب على تطبيق حظر التجوال، عن مسارعة أبناء السويس الذين تسابقوا في تنفيذ عدة مبادرات تستهدف توفير الأطعمة المختلفة للمستحقين وغير القادرين مجانًا.



"الخليج 365" رصد تطورات مبادرات الأهالي والتجار ورجال الأعمال، والتي وصلت إلى تجار الأسماك وأصحاب المطاعم.



"تحدي الخير"، كما يطلق عليه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدأ بمنشور لتاجر الأسماك إسلام فهد، أكد فيه توفير 100 وجبة سمك جاهزة مجانًا، مع إتاحة توصيلها لمنزل من يحتاجها، وتحدي صديقيه محمود نجم وأحمد حجو في عمل الخير والمشاركة.



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قبل أحمد حجو صاحب مطعم أسماك التحدي، وأعلن توفير 100 وجبة مجانًا، أيضًا وتوفير خدمة التوصيل لمن يحتاجها في أي مكان بالسويس.



بينما عرض محمود نجم تاجر الأسماك، توفير 70 كيلو من السمك يوميًا مجانًا لمن يحتاجه وذلك حتى 15 أبريل موعد نهاية موسم الصيد.



وقال محمود نجم، إن الظروف الراهنة تفرض على كل صاحب مشروع أو متجر أن يساهم في رفع المعاناة عن الأشخاص غير القادرين والذين تضرروا من الظروف التي تشهدها البلاد.



كما أطلق 5 شباب مبادرة، لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار الجملة ومخفضة عن المعروض في الأسواق، وتوصيلها للمنازل بمقابل بسيط نظير "الدليفري"، وذلك للحد من توافد المواطنين على الأسواق والاختلاط في الزحام، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.