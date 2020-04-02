إيطاليا.. ارتفاع الإصابات إلى 115242 والوفيات إلى 13915

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 4668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، و٧٦٠ حالة وفاة, ليرتفع الإجمالي إلى 115242 إصابة، و13915 وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
هذا وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وجود شُبهات بأن يكون عدد ضحايا الفيروس التاجي في إيطاليا أكبر من المعلن، لأسباب موضوعية.
ونقلت الصحيفة عن أوجينيو فوساتي، نائب عمدة بلدة كوكالو الإيطالية قوله: "هناك عدد كبير من المتوفين أكثر من المعلن رسميا. لكن هذا ليس اتهاما. لقد لقي العديدون مصرعهم ولم يتم فحصهم بتاتا، لأن الوقت والموارد محدودان".
وفقا لذات الصحيفة، يقتصر اختبار الفيروس التاجي (كورونا) في إيطاليا بشكل رئيس على أولئك الذين يعانون من الأعراض فقط دون غيرهم.
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