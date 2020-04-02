وكالات- إرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في قارة إفريقيا إلى 221، بعد تسجيل 25 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وذكر بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، الخميس 2 أفريل 2020، أن الإصابات بالفيروس إرتفعت من 5 آلاف و786، إلى 6 آلاف و213، في 49 بلدا في القارة خلال يوم واحد.
وأوضح البيان أن 469 من المصابين تماثلوا للشفاء في تلك الدول.
وأشار إلى أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.
وفي سياق متصل، أعلنت رواندا التي يبلغ عدد المصابين فيها 82، تمديد حظر التجوال أسبوعين.
وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 938 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 195 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية: منها تونس، 7 دولٍ إفريقيّة ينتشر فيها فيروس "كورونا" أكثر من غيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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