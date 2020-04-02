اخبار العالم

وزير خارجية إيطاليا يدعو الناتو لحماية البعثات العسكرية من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


دعا وزير الخارجية الإيطالي  لويجي دي مايو، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي (الناتو) لاتخاذ تدابير من أجل حماية صحة جنود الدول الأعضاء العاملين في البعثات العسكرية الخارجية للحلف، وذلك في ظل تفشي فيروس "" في جميع أنحاء العالم.


وقال دي مايو - خلال مشاركته في اجتماع

وزراء خارجية دول الحلف المنعقد عبر دائرة الفيديو المغلقة (الفيديو كونفرانس) - "يتعين علينا أن نعمل معا لحماية جنودنا العاملين في الخارج، إنهم يمثلون مصدر فخرنا ويخاطرون بحياتهم من أجل السلام ويجب حماية صحتهم بعناية".

وأكد دي مايو - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن مصداقية التحالف تكمن أيضا في قدرته على اتخاذ القرارات والتصرف بشكل جيد وملموس في جميع الظروف.

وكانت مصادر عسكرية، تحدثت في وقت سابق، عن إصابة 4 جنود إيطاليين بفيروس "كورونا" المستجد، ضمن كتيبة القوات الجوية المتمركزة في هرات العاملة تحت مظلة حلف "الناتو" في مهام تدريب قوات الأمن الأفغانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيطاليا يدعو الناتو لحماية البعثات العسكرية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا