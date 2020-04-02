وزير الطاقة الروسي: لا أستبعد المزيد من انخفاض أسعار النفط الفترة المقبلة

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا يستبعد تواصل الانخفاض في أسعار النفط، لكن ليس بالضرورة أن يستمر لمدة طويلة.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن نوفاك قوله، في مقابلة مع إذاعة "صدى موسكو" (إيخا موسكفي): "لا نستبعد أن يكون السعر أقل "سعر النفط"، لأن هذه الفترة هي فترة غير مسبوقة، لم تحدث من قبل، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يستمر انخفاض الأسعار لفترة طويلة".

كما أشار وزير الطاقة الروسي، إلى أنه في الظروف الحالية،

فإن صفقة (أوبك+) لن يكون لها أي فائدة حتى في حال خفض الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل كما اقترحت السعودية ، مضيفا " يمكنني أن أؤكد أن صفقة (أوبك+) بحد ذاتها في الظروف الحالية لن يكون لها أي فائدة، حتى في حال قبول اقتراح السعودية حول خفض الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل يوميًا".

يٌذكر أنه لم تتمكن دول (أوبك +) يوم 6 مارس

الماضي، من التوصل إلى اتفاق حول تغيير معايير الصفقة الخاصة بخفض إنتاج النفط أو تمديده، وعلى وجه الخصوص، اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط الحالية، بينما عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط، ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق، اعتبارا من 1 أبريل الجاري.

وهذا ما تسبب في انهيار سوق النفط، حتى انخفض سعر خام برنت يوم 30 من مارس الماضي، لسعر العقود الآجلة لشهر يونيو إلى 26.6 دولارًا للبرميل، وانخفض سعر الخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارًا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2002.