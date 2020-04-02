تونس.. تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع إلى 14

قالت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي المصابين 455 حالة، مؤكدة ارتفاع عدد الوفيات إلى 14. وأفادت الوزارة بأنه تم إخضاع 18882 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 16245 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و2637 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية. للحجر الصحي الذاتي، 16245 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و2637 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية. وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يشير إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا. مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا. وطلبت الوزارة من المواطنين بالالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

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