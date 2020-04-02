الفلبين تسجل 107 وفيات بكورونا

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت حاجز الـ100 عقب إعلان 11 حالة وفاة جديدة في البلاد.
إجمالي عدد الوفيات بلغ 107، وجرى تأكيد إصابة 2633 شخصًا بالفيروس، ولم يتماثل سوى شخص للشفاء لليوم الثاني على التوالي، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 51.
وأضافت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" أن
وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم، أن عدد الفلبينيين الذين أصيبوا بالفيروس خارج البلاد بلغ 448، بعدما تماثل 48 مواطنًا للشفاء وتوفي 14 شخصًا آخرين.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد تصل إلى مليون خلال الأيام القليلة المقبلة.
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