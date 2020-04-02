قفزة في وفيات كورونا ببريطانيا.. ومسؤول يحذر من رقم "50 ألف"

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بنسبة 24 في المئة إلى 2921 منذ أمس الأربعاء، فيما توقع مسؤول بأن يصل العدد إلى 50 ألف شخص إذا لم يلتزم المجتمع بالحجر الذتي وفقا لموقع "سكاي نيوز".

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وقالت وزارة الصحة إنه حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس تم اختبار 163194 شخصا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية.

وذكرت الوزارة البريطانية "من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا توفي 2921

للأسف".

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي، قوله إن عدد الوفيات في البلاد قد يصل إلى 50 ألف حالة وفاة إذا لم يلتزم البريطانيون بالحجر الذاتي في المنازل.

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ويوم أمس، قال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك "من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين ومن الممكن، بل من المرجح، أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بالأعداد في الأيام القادمة قبل أن يتحسن".

يأتي ذلك فيما وجه معارضون سياسيون وعلماء وحتى صحف انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسبب عدم وفاء حكومته بالوعود المتعلقة بفيروس كورونا.

وتعهدت الحكومة المحافظة بزيادة عدد اختبارات مرض (كوفيد-19) بسرعة، حيث قال جونسون، الذي يدير الحكومة من الحجر الصحي بعد إعلان إصابته بالفيروس، في رسالة بالفيديو إن الحكومة "ستزيد عدد الاختبارات بشكل كبير ".

وذكر أن الاختبارات هي التي ستحل لغز فيروس كورونا، وهذه هي الطريقة "التي سنهزم بها المرض في النهاية."

وانتهجت بريطانيا في بادئ الأمر سياسة أكثر تحفظا بكثير تجاه تفشي الوباء لكنها غيرت مسارها قليلا، بعد أن أظهرت نماذج حسابية أن الفيروس قد يودي بحياة ربع مليون شخص.