قدم وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، الخميس، استقالته من الحكومة الأردنية، بسبب "أخطاء في التعامل مع أزمة كورونا" وفقا لموقع "سكاي نيوز".
ونشرت صفحة رئاسة الوزراء الأردنية على موقع "فيسبوك"، بيانا جاء فيه: "التزاما بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت فيبعض مديريات الزراعة بالمحافظات، وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يدي رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن ذلك جاء "إيمانا بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بهاالأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم".
كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، "رفع الاستقالة إلى الملك عبد الله الثاني، منسبا لجلالته بالموافقة عليها، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزير الزراعة الأردني بسبب أخطاء التعامل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.