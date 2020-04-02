نصف البشرية قيد إجراءات العزل في ظل تفشي "كورونا"

صار أكثر من 3.9 مليار شخص، اي ما يوازي نصف سكان العالم، مدعوين إلى البقاء في منازلهم أو مرغمين على ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى مكافحة تفشي (كوفيد-19)، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس اليوم الخميس.

وتعني هذه الإجراءات التي تتراوح بين العزل الإجباري أو الموصى به وبين حظر التجوال والحجر، أكثر من 90 دولة ومنطقة. وبلغت النسبة 50% بعد إقرار تايلاند حظر تجوال يسري بدءاً من الجمعة.