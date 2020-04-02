رعب في نيويورك.. 1900 وفاة بكورونا والأسوأ قادم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 أبريل 2020 06:25 مساءً - سارعت نيويورك لتحضير جيش من المتطوعين الطبيين مع تضاعف عدد الوفيات على مستوى الولاية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في 72 ساعة إلى أكثر من 1900، في حين اقترب العدد العالمي للمصابين بالمرض من مليون شخص، اليوم الخميس.

ومع وجود نقاط تفش في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مثل نيو أورليانز وجنوب كاليفورنيا، كانت أكبر مدينة في البلاد هي الأكثر تضرراً، حيث نقلت جثث على متن شاحنات إلى صالات تشريح من مستشفيات مكتظة.

“ساحة معركة” في باحة المستشفى

وأصبح صوت سيارات الإسعاف في شوارع المدينة الهادئة مخيفاً للسكان.

وتقول إيما سورزا (33 عاماً)، والتي كانت تسمع صفارات الإنذار من “مستشفى إلمهورست” المكتظ في كوينز: “باتت هناك ساحة معركة خلف منزلي”.

ورغم ذلك، الأسوأ لم يأت بعد. وقد قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو: “كيف سينتهي ذلك؟ الناس تريد أجوبة. أريد إجابات. الجواب لا أحد يعرف يقيناً”.

إغلاق الملاعب.. وترك الحدائق مفتوحة

كما أكد كومو أن ملاعب عامة ستغلق وستكون الشرطة “أكثر حزماً” مع الأشخاص الذين لا يتبعون قواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح أندرو كومو خلال مؤتمر صحافي أمس، أن “احترام القواعد ليس كما يجب أن يكون حتى الآن، لذلك سنتخذ إجراءات أكثر صرامة”. وأضاف: “سنغلق الملاعب في نيويورك”، مؤكداً أن المساحات الخضراء ستبقى متاحة أمام السكان.

وشجّع كومو على “استخدام المساحات المفتوحة في الحدائق العامة والذهاب في نزهة، والتمتع بأشعة الشمس. لكن التجمعات ولعب كرة السلة ممنوعان”.

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ولم يحدد موعداً محدداً لإغلاق الملاعب، لكنه أشار إلى أن “العمل جارٍ مع رئيس المجلس البلدي ورئيس بلدية المدينة” في هذا الصدد.

غرامات على المخالفين

وقال أيضاً إن شرطة نيويورك يجب أن تكون “أكثر حزماً” مع الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير التباعد الاجتماعي.

وكان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، أعلن في اليوم السابق، أن الشرطيين سيبدأوا فرض غرامات تصل إلى 500 دولار على المخالفين، لكن وفقاً لما ذكره كومو، فإن الشرطة ما زالت مترددة في هذا الشأن.

وقد أصيب أكثر من 1000 شرطي من نيويورك بالفيروس، وكان 6100 عنصر أو ما يقرب من 17% من 36 ألف شرطي من نيويورك في إجازة مرضية، الأربعاء، كما أفاد رئيسهم تيرينس موناهان.

ويخضع ما يقرب من 20 مليون من سكان ولاية نيويورك لتدابير الحجر حتى منتصف نيسان/أبريل مع احتمال تمديد الفترة

“الأيام المقبلة ستكون مروعة”

من جهته، اعترف الرئيس دونالد ترمب بأن المخزون الفيدرالي استنفد تقريباً من معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها الأطباء والممرضات، وحذر من أوقات عصيبة قادمة.

وقال ترمب: “تنتظرنا أيام صعبة. سيكون أمامنا أسبوعان، يبدآن الآن إلى حد كبير، ولكن بعد أيام قليلة من الآن ستكون مروعة”.

من جهتهم، قدم علماء أدلة، أمس الأربعاء، على أن الفيروس قد ينتشر عن طريق أصحاء لا تظهر عليهم أي أعراض واضحة، ما دفع حكومة الولايات المتحدة إلى إصدار تحذير توجيهي جديد بأن أي شخص يمكن اعتباره ناقلاً محتملاً للمرض.