إصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس كورونا

ويخضع لاريجاني حاليا للحجر الصحي نتيجة إصابته بالفيروس.

وأصدرت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني بيانا قالت فيه إنه “بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على رئيس البرلمان علي لاريجاني، خضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تبين أن نتيجة الاختبار إيجابية، بدأ العلاج وهو يخضع للحجر الصحي”.

وتخطى، الخميس، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران 50 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3160 شخصا.

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، كشف فيها أن الإصابات بكورونا في إيران وصلت إلى 47593، وعدد الوفيات بلغ 3036 حالة، مما يوضح القفزات السريعة التي تحدث في أرقام الإصابات والوفيات خلال فترات زمنية قصيرة.

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر الأحد، من أن “كوفيد-19” قد يظل موجودا لعام أو عامين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنه القول، في اجتماع لمجلس الوزراء: “أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين”.

وأضاف: “لذلك ينبغي أن نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس”.

ودعا روحاني إلى تحويل الممارسات المجتمعية مثل عدم التصافح والحفاظ على التباعد الاجتماعي إلى “أسلوب حياة”.