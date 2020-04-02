لماذا موجة آسيا الجديدة من حالات الفيروس يجب أن تقلق العالم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 أبريل 2020 06:25 مساءً - وبعد ارتفاع حاد فى الحالات المرتبطة بالمسافرين الدوليين فرضت الصين وهونج كونج وسنغافورة وغيرها من الاماكن التى يبدو انها تسيطر على الوباء اجراءات اكثر صرامة .

ففي الصين، تم تقليص الرحلات الدولية بشدة لدرجة أن الطلاب الصينيين في الخارج يتساءلون متى سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.وفي سنغافورة، يتعين على المواطنين الذين عادوا مؤخراً مشاركة بيانات مواقع هواتفهم مع السلطات كل يوم لإثبات تمسكهم بالحجر الصحي الذي أمرت به الحكومة.

وفي تايوان، غرم رجل كان قد سافر إلى جنوب شرق آسيا بمبلغ 000 33 دولار لتسلله إلى ناد ٍ عندما كان من المفترض أن يكون معتمد الحجز الذاتي في منزله.وفي هونغ كونغ، تمت متابعة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً قد شوهدت في مطعم ترتدي سوار تتبع لمراقبة من هم في الحجر الصحي، فقد تم تصويرها ثم فُضحت على الإنترنت.

وفي جميع أنحاء آسيا، تقوم البلدان والمدن التي يبدو أنها سيطرت على وباء الفيروس التاجي بتشديد حدودها فجأة وفرض تدابير احتواء أكثر صرامة، خوفا من موجة من الإصابات الجديدة المستوردة من أماكن أخرى.

وتنذر هذه التحركات بعلامة مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا وبقية العالم التي لا تزال تكافح تفشياً متصاعداً، فقد يكون نجاح أي بلد في الاحتواء ضعيفاً، وقد يظل العالم على نوع من الإغلاق إلى أجل غير مسمى.

وحتى عندما يبدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض، قد تستمر حواجز السفر والحظر في العديد من الأماكن إلى أن يتم العثور على لقاح أو علاج.الخطر خلاف ذلك هو أن العدوى يمكن إعادة إدخالها داخل حدودها، لا سيما بالنظر إلى انتشار الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض والذين قد يحملون الفيروس دون علمهم .

وفى اعقاب الارتفاع الاخير فى الحالات المرتبطة بالمسافرين الدوليين منعت الصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان الاجانب من الدخول تماما فى الايام الاخيرة .

فقد منعت اليابان الزوار من معظم اوروبا وانتقلت اليوم الاربعاء لمنع دخول المسافرين من 49 دولة اعلى من بينها الولايات المتحدة. وفرضت كوريا الجنوبية ضوابط اكثر صرامة واشترطت على الاجانب القادمين الحجر الصحى فى المنشآت الحكومية لمدة 14 يوما عند وصولهم .

“لقد كافحت البلدان حقاً من أجل تنفيذ حلولها المحلية الخاصة بها، والحلول المحلية غير كافية لمشكلة صحية عالمية عابرة للحدود الوطنية” ، يقول كريستي غوفيلا، أستاذ مساعد للدراسات الآسيوية في جامعة هاواي، مانوا.

“حتى البلدان التي حققت نجاحا نسبيا في إدارة الوباء آمنة فقط مثل أضعف الإرتبطات في نظام البلد”، وأضافت أنه في غياب التعاون بين البلدان، “إغلاق الحدود هو واحد من الطرق التي يمكن للحكومات الفردية أن تقومها للسيطرة على الوضع”.

فالفيروس الذي ظهر في آسيا وانتشر الى الغرب من المعقول ان ينشأ موجة جديدة مرة أخرى. حيث ان هرع المواطنون الذين كانوا قلقين ازاء تفشى المرض فى اوربا والولايات المتحدة الى منازلهم بعد ان وجدوا انفسهم فى البؤر الجديدة للوباء .

وعلى الفور تقريباً، بدأت البلدان والمدن في آسيا تشهد ارتفاعاً في الحالات الجديدة، حيث اكتشفت في كثير من الأحيان الركاب المصابين في المطارات أثناء مرورهم بالفحوص الصحية.

و قد شهدت هونج كونج ، التى كانت تبلغ عن حالات يومية جديدة فى الارقام الفردية ، ارتفاعا فى عدد الحالات الجديدة ليصل الى 65 فى يوم واحد .وفى اليابان حيث ظلت الاصابات خاضعة للسيطرة نسبيا في الارتفاع الشهر الماضى فى طوكيو مع عودة المسافرين من الخارج .

وفي محاولة لوقف تدفق الإصابات، فرضت الحكومات قيوداً على حدودها.

وكانت كوريا الجنوبية، التي تم الإشادة بها عالمياً تقوم بتسطيح في المنحنى بسرعة بعد الذروة المبكرة في حالات العدوى، قد طلبت في البداية من المسافرين من بعض البلدان بأن يقوموا الحجر الصحي. هذا الأسبوع احتلت القائمة لتغطي العالم بأسره.

ونعتقد انه فى ظل الوضع الحالى للوباء فان تقليل انشطة الدخول والخروج غير الضرورية يعد اجراء مسئولا وضروريا لحماية حياة وسلامة وصحة جميع الافراد الصينيين والاجانب حماية فعالة ” ، يقول لوي هيتاوو المدير العام لمراقبة الحدود وإدارة الإدارة الوطنية للهجرة في الصين.

حتى بعض السكان يواجهون صعوبة في العودة إلى ديارهم.وفي الصين القارية، حيث يحرص القادة على الشفافية في أسوأ الاخبار المتعلقة بالمرض الفاشي الذي بدأ هناك، أجبرت الرقابة الحدودية الجديدة معظم شركات الطيران الأجنبية على تقليص رحلاتها إلى رحلة واحدة في الأسبوع.و عليه ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير إضافة الى إلغاء الحجوزات باستمرار.

كافح أليكس فاي، وهو طالب صيني في جامعة في كندا، للعودة الى بلاده . فقد ألغيت رحلته مرتين – مرة بعد أن حظرت هونغ كونغ عمليات النقل عبر المركز، ومرة أخرى عندما علقت الشركة الرحلات المباشرة من فانكوفر إلى شنغهاي.

وقال السيد فاي إنه قد لا يكون أمامه خيار سوى البقاء في كندا. و قد قال ايضا ان ايدى الطلبة الاجانب مقيدة فى الوقت الحالى ”

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يخضع المواطنون الذين يعودون إلى آسيا لمراقبة صارمة غالباً هم و يقضون وقتهم في الحجر الصحي. و في بعض الحالات ، تستخدم الحكومات أدوات العدالة الجنائية لتطبيقها.

تمكنت هونغ كونغ ، المدينة الصينية شبه المستقلة ، في البداية من احتواء تفشي الفيروس التاجي المبكر مع إجراءات سريعة مثل إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية والقيود المفروضة على المسافرين من الصين القارية.

ولكن مع هروب الطلاب والمغتربين من أوروبا والولايات المتحدة في مارس ، حذر المسؤولون من أن موجة جديدة من الحالات المستوردة بدأت في إجهاد المستشفيات. و عليه كشفت زعيمة هونج كونج كاري لام على جميع المقيمين في 19 مارس ، ويتم اختبار السكان العائدين الآن عند الوصول من البلدان الوافدين منها.

خلال الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في المنزل ، يرتدون أساور تتبع ، ويتم مراقبة حركاتهم من خلال تطبيق الهاتف الذكي. وقالت السيدة لام إن أكثر من 200 ألف شخص قيد الحجر الصحي في المنزل في الوقت الحالي.

التكنولوجيا هي أداة رئيسية لفرض الحجر الصحي. في الصين ، يقضي العائدون 14 يومًا في الفنادق التي تعينها الحكومة ويرسلون درجات حرارتهم يوميًا إلى لجان الأحياء عبر WeChat ، وهي خدمة مراسلة.

اما في تايوان ، تستخدم الحكومة وسيلة تتبع الموقع على الهواتف المحمولة وتضيف بعض الوسائل الأخرى و هي المعروفة من الشرطة؛ حيث يزور الضباط الناس في المنزل إذا تركوا هواتفهم أو أغلقوها.

وقالت فيليا ليم ، 50 سنة ، إن إجراءات الحجر الصحي في سنغافورة كانت مثل “صداع” لأنها تسافر عادة على نطاق واسع من أجل عملها في مجال الموارد البشرية. لكنها قالت إنها “شاكرة” لأن سنغافورة تراقب العائدين عن كثب.

وقالت: “انتشر الفيروس في الغالب لأن الناس لم يدركوا أنهم يعانون من الأعراض ، أو بالنسبة للبعض تجاهلوا هذه الأعراض بشكل صارخ وتفاعلوا مع الكثير من الناس على الرغم من نصيحة الحكومة بإعتماد العزل الذاتي لأنفسهم”.

يمكن أن تكون عقوبة كسر قواعد الحجر الصحي قاسية

فقد اعلنت سلطات الهجرة السنغافورية يوم الاحد ان رجل سنغافوري بيلغ من العمر 53 عاما قد خالف القواعد و عليه ابطل جواز سفره.

وتقول اليابان رسمياً إن أولئك الذين يخرقون الحجر الصحي يمكن سجنهم لمدة تصل إلى ستة أشهر أو تغريمهم ما يصل إلى 500 ألف ين أي حوالي 4600 دولار.

لكن الحكومة اليابانية تعتمد على الثقة في أن أولئك الذين هم في الحجر الصحي لا يزالون محاصرين. فعند العودة من الدول المدرجة في القائمة المحظورة ، يوقع الوافدون تعهدًا ينص على أنهم سيبقون في مكان واحد لمدة 14 يومًا ويبتعدون عن وسائل النقل العام. و إذا خرجوا لتناول الطعام ، يُطلب منهم ارتداء قناع و “أن يكونوا سريعين”.

لم تمنع كوريا الجنوبية حتى الآن الوافدين من أي مكان سوى منطقة هوبي في الصين. يقول النقاد أن مجرد الحجر الصحي للأجانب قد يضع دون قصد المزيد من الضغط على النظام الطبي.

قال الدكتور بارك جونغ هيوك ، أخصائي طب الأسرة والمتحدث باسم الجمعية الطبية الكورية: “يقول البعض أن هناك أشخاص في الخارج يعتقدون أنه يجب عليهم القدوم إلى كوريا لفحصهم وعلاجهم”.

دعا د. بارك إلى حظر دخول الأجانب بالكامل, وقال “لقد حان الوقت لبذل جهود لحماية بعضنا البعض على المستوى العالمي من خلال ممارسة التباعد الاجتماعي الدولي”.

ويقول الخبراء إنه على المدى القريب ، عندما لا تزال الحكومات تسعى جاهدة لحماية مواطنيها ، فإن مثل هذه الإجراءات منطقية. ولكن كلما طالت المدة ، زادت احتمالية إلحاق الضرر المستمر بالاقتصاد العالمي والنفسية الجماعية.

قالت كارين إيغليستون ، مديرة برنامج سياسة الصحة في آسيا في مركز شورينستين لآسيا والمحيط الهادئ بجامعة ستانفورد، “على الرغم من أن الأولوية الأولى يجب أن تكون بالتأكيد محاولة السيطرة على الفيروس” ، على المرء أن يفكر في تلك التكاليف الباهظة للغاية ، ومع استمرار الأزمة ، يمكن أن تتصاعد هذه التكاليف بالتأكيد “.

وقال شون سييرا ، 30 سنة ، ضابط ثانوي في البحرية الأمريكية المتمركز في قاعدة يوكوسوكا البحرية في اليابان ، إنه لا يرى نهاية في الأفق.حيث بعد إرساله مؤخرًا إلى سفينة مقرها في سنغافورة ، طُلب منه الحجر الصحي في المنزل في اليابان لمدة 14 يومًا عندما عاد.

على الرغم من أنه قد أكمل مهمته في عزلة ، فإن القاعدة بأكملها الآن محمية في مكانها. “سنكون عالقين هنا لبعض الوقت ،” قال سييرا. وقال إنه كان من المقرر أن تزور حماته في غضون أسبوعين ، لكن الحجر الصحي “يضعف أي خطط”.