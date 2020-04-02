سبتة المحتلة.. حصيلة الاصابات بـ”كورونا” ترتفع إلى 62 حالة مؤكدة

أعلن المعهد الوطني لإدارة شؤون الصحة بسبتة المحتلة، اليوم الخميس، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 62 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة.

وبحسب موقع “elfarodeceuta”، فإن 53 مصابا يوجدون في الحجر الصحي في منازلهم، وحالتهم مستقرة، في حين أن 8 آخرين نقلوا إلى المستشفى الجامعي في سبتة المحتلة، بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وأضاف الموقع ذاته أنه يجب على السكان اتباع الإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.

وسجلت إسبانية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 6120 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110 آلاف، و238 مصابا، وبلغ إجمالي الوفيات 10 آلاف وثلاثة أشخاص، بعد تسجيل 616 ضحية جديدة.

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