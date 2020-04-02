في دردشة مع فنان.. فيصل فجر يكشف بالتفاصيل كواليس واقعة مغادرة حمد الله للمنتخب المغربي- فيديو

كشف لاعب المنتخب الوطني، فيصل فجر، للفنان المغربي دي جي حميدة، ما حصل في واقعة مغادرة حمد الله للمنتخب الوطني الشهيرة، نتيجة خلاف بينهما، كان قد أثار جدلا واسعا آنذاك.

وبث دي جي حميدة، اتصالا مباشرا بالفيديو مع فيصل فجر، حيث أوضح الأخير سبب مغادرة حمد الله المنتخب.

وقال فيصل فجر، إن مدرب الأسود، آنذاك، هيرفي رونار، قسم لاعبي المنتخب الوطني، إلى فريقين للعب مباراة إعدادية، وقد وضعه على رأس قائمة مسددي ضربات الجزاء، ثم حذره لاحقا من ترك تسديدها لغيره، عندما حاول فعل ذلك لصالح اللاعب أيوب الكعبي.

وبرر فيصل فجر، عدم السماح لحمد الله بتسديد ضربة الحزاء، برغبته في تفادي المشاكل مع المدرب، وأضاف أنه طلب منه أن يصاحبه إليه لكي يضع اسمه على رأس قائمة مسددي ضربات الجزاء، إلا أنه رد بلا، سأسجل في الملعب.

وقال فجر، إنه التقى حمد الله في باب الفندق بعد الواقعة، وألقى عليه التحية، لكن جوابه أظهر انزعاجه، فلم يعطي فجر للموضوع أهمية، وذهب لقاعة الرياضة لكي يتمرن.

وأضاف فجر أن صديقه الفنان “حاتم سي اش كا” طلب منه القيام بإشهار لأغنيتيه، التي تتضمن كلمة “باي باي”، وهو ما جعل الجمهور يربط بين ما قام به، وواقعة مغادرة حمد الله للمنتخب، التي لم يكن يعلم بها أساسا.

وأكد فيصل فجر، أن ما فعله حمد الله غير مقبول، لأن المنتخب الوطني ملك لجميع المغاربة، كما رد على من قال، آنذاك، إنه هو من يتحكم في المنتخب، متسائلا كيف يمكنه ذلك، وأنا أجلس في عديد المرات في دكة البدلاء.

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وأشار فيصل فجر، إلى أن المشاكل أمر طبيعي بين اللاعبين بدليل أن لاعبي ريال مدريد كانوا لا يحبون رونالدو، لكنهم إخوة في الملعب، حسب روايته.

وأكد فجر أن علاقته مع حمد الله كانت طيبة، قبل الواقعة، وتواصل معه بعد مدة من حدوثها، وأخبره الأخير أنه أحس بتقصير منه فيما يخص المساعدة، لكن العلاقة الأخوية ستستمر بينهما.

ولتوضيح موقفه، قال فجر إنه يمكن أن يذهب، ويبادر لإلقاء التحية على حمد الله إذا صادفه مستقبلا.

وتفاعل ديدجي حميدة مع رواية صديقه، فيصل فجر، بالتعاطف معه، علما أنه تجمعه علاقة صداقة بعدد من لاعبي المنتخب الوطني.

وأصبح فنانون، ولاعبون يلجؤون إلى اتصال مباشر أمام جهودهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجاوز ملل الحجر الصحي، والتواصل مع معجبيهم.