خريبكة.. وفاة شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصابتها بفيروس كورونا

توفيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في مستشفى الحسن الثاني في خريبكة، شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة، متأثرة بأعراض إصابتها بفروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة وفيات الجائحة في جهة بني ملال الخنيفرة إلى 3 وفيات.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، بأن المصابة الراحلة، كانت تعاني ضعف في المناعة نتيجة مرضها المزمن، وهو إعاقة حركية، ما أدى إلى وفاتها بعد إصابتها بالفيروس.

وشخصت إصابة الهالكة بفيروس كورونا، متم الأسبوع الماضي، كما اكتشفت إصابة شقيقتيها، نتيجة انتقال الفيروس إليهم من أحد أقاربهم.

جدير بالذكر، أن جهة بني ملال خنيفرة، سجلت حالتي وفاة بسبب كورونا، يوم الأحد، ليرتفع العدد بجهة بني ملال خنيفرة إلى 3 حالات وفاة، و23 إصابة مؤكدة.