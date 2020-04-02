فتح باب الانخراط للمتطوعين من مهنيي الصحة للمساهمة في التصدي لكورونا في جهة الدارالبيضاء

في ظل الأزمة الصحية، التي يشهدها المغرب؛ أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة الدارالبيضاء- سطات، عن إعداد لائحة للمتطوعين من مهنيي الصحة للمساهمة في التصدي للوباء بخدماتهم إن اقتضت الضرورة لذلك.

وقررت المديرية الجهوية للصحة، في جهة الدارالبيضاء- سطات، فتح باب الانخراط في هذه العملية لمهنيي الصحة، بمن فيهم المتقاعدين من أطباء عامين، واختصاصيين “طب أمراض القلب والشرايين، وطب الأمراض التنفسية، وطب الإنعاش والتخدير، وطب المستعجلات”.

العملية المذكورة تشمل، أيضا، الممرضين في مختلف التخصصات، والحاصلين على دبلومات من الكليات، والمعاهد الوطنية، أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة، وغير المدمجين في أسلاك وزارة الصحة، قصد تقديم ترشيحاتهم للمساهمة في هذا العمل التطوعي.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة في جهة الدارالبيضاء- سطات، أنه يمكن للراغبين في المشاركة إرسال طلبهم عبر بريد إلكتروني”vlntr.covid19/[email protected]”. في أقرب الآجال.

يذكر أن ملف الترشيح، وفق المديرية، يتكون من نموذج الترشيح المرفق يتضمن المعلومات المطلوبة، ونسخة من الدبلوم، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على التواصل مع المترشحين، حسب الاحتياجات المطلوبة.

