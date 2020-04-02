كان مقررا تنظيمه في يونيو.. تأجيل موسم طانطان بسبب كورونا

أجل القائمون على موسم طنطان في نسخته السادسة عشرة، التي كان مقررا تنظيمها، في الفترة ما بين 17 و 22 يونيو المقبل، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مؤسسة الموكار للحفاظ وترويج موسم طانطان، اليوم الخميس، عن تأجيلها لدورة 2020 من الموسم، إلى وقت لاحق.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ التأجيل، أن القرار جاء بناء على “الوضع المرتبط بتداعيات فيروس كورونا، وتطبيقا لتوصيات السلطات المختصة في مكافحة خطر انتشار الفيروس، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم” .

وكانت وزراة الثقافة قد منعت كل التظاهرات، والتجمعات، التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 50 شخصا، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لتعلن تظاهرات فنية وثقافية تأجيلها، أو إلغاء دورتها لهذه السنة.