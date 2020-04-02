التعليم عن بعد.. أكاديمية بني ملال تعلن عن إنتاج 193 موردا رقميا و28 ألف قسم افتراضي

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أنها استطاعت إنتاج 193 موردا رقيما، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و31 مارس 2020، التي ستغطي الأسابيع الثمانية المتبقية من الموسم الدراسي الحالي.

وحسب بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن الأكاديمية تمكنت من تسجيل 34 درسا لمادة الرياضيات، و21 درسا لمادة الفيزياء والكيمياء، و24 درسا لمادة علوم الحياة والأرض، و18 درسا لمادة اللغة الفرنسية، و13 درسا لمادة اللغة العربية، و18 درسا لمادة اللغة الإنجليزية، و17 درسا لمادة الفلسفة، و11 درسا لمادة التربية الإسلامية، بالإضافة إلى 18 درسا لمادة الاجتماعيات، بالنسبة إلى مستوى الجذع المشترك العلمي.

وأعلنت الأكاديمية أن عدد الأقسام الافتراضية المحدثة في الجهة قد بلغ 28000 قسما بالتعليم العمومي و959 قسما بالتعليم الخصوصي، وذلك باستثمار مسطحة Teams المدمجة في منظومة مسار، عبر عروض تقديمية، ونصوص رقمية، وتقنيات الصوت والفيديو.

وأشارت الأكاديمية إلى أنها لاتزال تشرع في تصوير دروس إضافية، خصوصا في حصص الدعم والتقوية، من خلال تمارين تطبيقية وأنشطة داعمة تهم مختلف مواد الجذع المشترك العلمي. كما توصلت الأكاديمية بعدد من الموارد الرقمية لمختلف المستويات الدراسية، ساهم فيها مجموعة من الأستاذات، والأساتذة في الجهة، سيتم استثمارها لإغناء المنظومة التربوية الجهوية، بعد تدقيق مدى احترامها للمواصفات التقنية اللازمة.