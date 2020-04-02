شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من محافظ تعز بإنشاء محطة غاز وطريق الضباب والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020 أكد المحافظ شمسان انه سيتم إنشاء محطة الغاز بمنطقة الضباب مفرق جبل حبشي وطريق الضباب.

وفي التفاصيل، وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان،اليوم الخميس، بإنشاء محطة للغاز وإعداد الدراسات الفنية لصيانة طريق الضباب والمنعم جبل حبشي وتكملة رصف طريق البريهه المنعم بمديرية جبل حبشي غرب المدينة. Advertisements وخلال زيارته التفقدية ومعه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي ووكيلا المحافظة عارف جامل والمهندس مهيب الحكيمي، أطلع المحافظ على مجمل الاوضاع الخدمية في قطاعات الطرق والتعليم وسبل معيشية المواطنين وإمكانيات القطاع الصحي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". موجهاً بإعداد دراسة ترفيع المركز الصحي محمد الدره الى مستشفى ريفي والعرض للجهات المختصة نظرا لاهمية المركز ومايقدمه من خدمات طبية لكثير من العزل والقرى في مديرية جبل حبشي ومحيطها. وخلال الزيارة التفقدية، أكد المحافظ شمسان انه سيتم إنشاء محطة الغاز بمنطقة الضباب مفرق جبل حبشي. مشيراً الى انه كلف الوكيل المساعد للشئون الفنية ومدير شركة الغاز ومدير الاوقاف ومدير مديرية جبل حبشي للقيام بإعداد الدرسات ومسح المكان وتعويض المالكين للبدء بإنشاء المحطة التي ستلبي احتياج المواطنين وستشكل رافدا مهما لاستقرار الوضع التمويني لمادة الغاز لمديريات المدينة والمديريات المجاورة وفق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لما فيه خدمة أبناء المحافظة

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