شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بكورونا في سوريا والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020 سجلت سوريا، الخميس، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16.

وكانت سوريا قد أعلنت، الإثنين، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. Advertisements وأعلنت وزارة الداخلية السورية حظر تجوال جزئيا في أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وأصدرت الوزارة بيانا، الخميس، جاء فيه أن الحظر يمتد يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بدءا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

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