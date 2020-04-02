الصحة العالمية: القادة الأفارقة يستعدون لكورونا منذ أشهر

الخميس 2 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن قادة الدول الأفريقية، يستعدون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، منذ أشهر.

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وكتب أدهانوم، على "تويتر"، اليوم الخميس: "القادة الأفارقة يستعدون منذ أشهر لمواجهة كورونا"، مشيدا بوعي رئيس رواندا بأهمية التحرك المبكر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، في بلاده وفي القارة الأفريقية بأكملها.

وشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية على أهمية الاتحاد والتعاون من أجل حماية القارة الأفريقية من خطر كورونا.

وينتشر الفيروس في أنحاء أفريقيا بشكل أبطأ مما هو في آسيا أو أوروبا وأمريكا، لكن أكثر من 40 دولة في القارة سجلت نحو 3 آلاف حالة إصابة،

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في تصريحات سابقة، إنه يتعين على الحكومات في أنحاء المنطقة استثمار جهودها في تعقب كل الأشخاص الذين خالطوا حالات إصابة قادمة من الخارج لعزلهم ومنع انتقال العدوى محليا، مشيرة إلى أن "الدول في حاجة للتركيز على احتواء الفيروس مع استعدادها لاحتمال حدوث انتشار أوسع".