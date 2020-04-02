محافظ عدن يوجه بدعم مرتبات صندوق النظافة بثمانين مليون ريال

الخميس 2 أبريل 2020

وجه محافظ عدن احمد سالم ربيع علي بدعم مرتبات العاملين في صندوق النظافة وتحسين المدينة، بثمانين مليون ريال يمني من حساب المحافظة .



وقال المحافظ خلال زيارته لصندوق النظافة ولقاءه مدير الشئون الإدارية بالصندوق فهيم عبدالله قال إن هذا الدعم يأتي في ظل شحة الإيرادات والموارد المالية المتعلقة بالصندوق ..

واضاف المحافظ أن الصندوق وفي ظل هذه الظروف الصعبة لن يستطيع اداء مهامه بشكل كامل مالم يتم انتشاله من وضعه الحالي في ظل انعدام الموارد وتهالك المعدات ..

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وارجع المحافظ الأسباب في تلك الإشكالية إلى ارتفاع مرتبات العاملين بالصندوق مع ثبات الأوعية وشحة الإيرادات ..

وأشار المحافظ إلى أن الصندوق يقوم بجهود مضاعفه في ظل ازياد عدد السكان في المحافظة نتيجة للنزوح من محافظات أخرى جراء الحرب الأمر الذي يتطلب زيادة في المعدات وزيادة في الورديات ..

كما نوه المحافظ سالمين إلى أن أهم اسباب ثبات الأوعية وشحتها هي توقف بعض حصص الصندوق في الايرادات المؤسسية والناجح عزوف كبار التجار والمؤسسات الحكومية عن سداد فواتير الكهرباء بالإضافة إلى حصته في إيرادات المشتقات النفطية منذ العام 2017م ..