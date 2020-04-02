اخبار العالم

شرطة تعز توضح بشأن إزالة الاستحداث الكائن في شارع الأربعين

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز توضح بشأن إزالة الاستحداث الكائن في شارع الأربعين والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020

قالت إدارة التوجيه والعلاقات العامة في شرطة محافظة تعز إنها تابعت تداعيات تنفيذ حملة أمنية لأمر قضائي بهدم بناء في شارع الأربعين

Advertisements

وأكدت في بلاغ  أن الحملة نزلت إلى الموقع المشار إليه تنفيذا لأمر قضائي في قضية منظورة لدى القضاء، ونفذت الأمر بحضور المدعي والمدعى عليه، بناءً على مذكرة من رئيس محكمة غرب تعز موقعة من أمين سر المحكمة ورئيس المحكمة موجهة لمدير عام الشرطة، بطلب تكليف من يراه لتنفيذ أمر الإزالة، كونها سلطة تنفيذية لأوامر القضاء.

 

ونوهت إدارة عام شرطة محافظة تعز أن الإجراءات التي اتخذتها في إزالتها للمنزل، تنفيذا لواجباتها القانونية بتطبيق أوامر القضاء وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تعز توضح بشأن إزالة الاستحداث الكائن في شارع الأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا