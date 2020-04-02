شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات كورونا في المغرب إلى 40 والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020 أعلنت السلطات الصحية في المغرب، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة.

Advertisements وأضافت أنه تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 676 حالة. وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 29 حالة.

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