أستراليا تبدأ تجارب لقاحين لكورونا

الخميس 2 أبريل 2020

قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، الخميس، إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحين لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، فيما تنضم إلى سباق عالمي لوقف الجائحة.



وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشآتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

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وقال مدير الصحة في المنظمة، روب جرينفيل، إن اختبار المرحلة الأولى سيستغرق نحو 3 أشهر، مضيفا أن أي لقاح ينتج بعد هذه المرحلة لن يكون متاحا للجمهور قبل أواخر 2021.

وأضاف جرينفيل: "ما زال يحدونا الأمل في أننا سنطرح لقاحا للمستهلكين خلال 18 شهرا... قد يتغير هذا بالطبع. هناك الكثير من التحديات التقنية التي يتعين علينا التغلب عليها".

وذكر أن العلماء يعملون بوتيرة "مذهلة"، ووصلوا إلى تجارب ما قبل المرحلة السريرية خلال 8 أسابيع، في عملية تستغرق عادة ما يصل إلى عامين.

وقال جرينفيل: "هذه هي السرعة التي يعملون بها في الوقت الراهن"، متوقعا أن تبدأ تجربة أحد اللقاحين على البشر في وقت لاحق من أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار 2020.