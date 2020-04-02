الإمارات تقدم 180 خدمة عن بعد على مدار الساعة

الخميس 2 أبريل 2020

تتيح حكومة دولة الإمارات من خلال البوابة الرسمية للدولة الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة، لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد، بما يضمن سلامتهم ويدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا والحد من آثاره على القطاعات كافة، وفقا للعين.



وتقدم حكومة دولة الإمارات خدماتها الحيوية بكفاءة عالية عبر القنوات الذكية من خلال زيارة البوابة الرسميةu.ae والضغط على خدمات حكومية على مدار الساعة؛ حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من أكثر من 180 خدمة حيوية عن بعد دون حضور المتعاملين، إضافة إلى توفير خدمات حيوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم.

كما يمكن لمستخدمي البوابة الرسمية للدولة البحث باسم الجهة أو تصفية النتائج حسب الإمارة أو الفئة؛ حيث تم ترتيب الخدمات أبجدياً لسهولة الوصول إليها من خلال الضغط على الحرف الذي يبدأ به اسم الخدمة.

وتوفر حكومة دولة الإمارات حوالي 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة.

كما توجد أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي فيما تتميز هذه الخدمات الإلكترونية بسهولة الاستخدام، ومراعاة احتياجات المتعاملين، وهي مدعومة بالهوية الرقمية وتمكّن المتعاملين من تحميل المستندات وحفظ الطلب لتقديمه في أي وقت لاحق، كما تتيح إمكانية التوقيع الرقمي على المستندات والنماذج، وهو ما يتطلب التسجيل أولاً في نظام الدخول الذكي.

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وشهدت البوابة الرسمية للإمارات إنجاز العديد من المعاملات الرقمية في القطاعات كافة، حيث تم إنجاز 4.936.040 معاملة دفع المخالفات المرورية على مستوى الدولة، إضافة إلى إنجاز 1.381.095 معاملة تضمنت تجديد تصريح وعقد عمل/ تصريح عمل مهمة من خارج الدولة، وإنجاز 987.194 معاملة تجديد ملكية مركبة، فيما تم إنجاز 964.381 معاملة لدفع المبالغ المستحقة للكهرباء والمياه، إضافة إلى 751.762 معاملة تجديد بطاقة الهوية.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لقطاع الاتصالات – قطاع الحكومة الذكية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "انطلاقاً من دور الهيئة في تمكين التحول الذكي على المستوى الاتحادي والوطني عموماً، حرصنا على توفير البنية التحتية والمرتكزات العامة لتوفير خدمات حكومية ذكية تكاملية تأخذ في الاعتبار أولوية المتعاملين".

وأضاف: "في هذه الظروف التي تشهد إجراءات احترازية على مستوى الدولة لمواجهة انتشار كورونا، نقطف جميعاً ثمار تلك الجهود من خلال جاهزيتنا سواء على مستوى تطور الخدمات أو على مستوى البنية التحتية لكل من قطاع الاتصالات من جهة والتحول الرقمي من جهة أخرى".

وقال: "مستعدون للاستمرار في تقديم الدعم للجهات الحكومية بما يضمن توفير الخدمات عن بعد انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لأهداف الهيئة بترسيخ أسلوب الحياة الرقمي وتوفير بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي".

جدير بالذكر أن استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين" تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.

إذ توفر هذه التقنية الوقت والجهد والموارد وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان اللذين يتناسبان مع نمط حياتهم وعملهم.

فيما تسهم هذه الاستراتيجية في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات 389 مليون وثيقة حكومية 77 مليون ساعة عمل و1.6 مليار كيلومتر من القيادة على السائقين.