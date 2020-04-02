شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020 قصفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن، منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بسلاح

23 وسلاح عيار 14.5 ضمن انتهاكات المليشيات للهدنة الأممية. Advertisements والحق قصف مليشيات الحوثي أضرار بالغة بمنازل المواطنين ، كما اخترقت بعض الطلقات النارية الجدران الخارجية للمنازل ودخولها إلى المواطنين مسببه حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء. واستنكر أهالي مديرية التحيتا استمرار جرائم المليشيات الحوثية بقصفها على المواطنين الابرياء فيب مركز المديرية منذ انطلاق الهدنة الأممية. وتواصل المليشيات الحوثية استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية والقرى المأهولة بالسكان في مختلف مناطق من محافظة الحديدة

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