- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق منزل مواطن بالحديدة جراء استهداف حوثي والان مع التفاصيل
الخميس 2 أبريل 2020
احترق منزل المواطن النازح عبده خضيري الواقع في قرية العكش على خط الخوخة حيس جنوب الحديدة جراء استهداف مليشيات الحوثي للاحياء السكنية.
ووثق تصوير مشاهد احتراق المنزل المبني من "سعف النخيل" المتهالك، والخراب الذي جعله في خبر كان، بعد أن كانت أسرة خضيري تتخذه ماوئ لعائلتهم الفقيرة.
ويعيش المواطن عبده خضيري في ظروف إنسانية صعبة ويعد من الطبقة أشد فقراً حيث نكلت به المليشيات الحوثية وحتى بعد نزوحه إلى مدينة حيس لم ترحم رصاصات المليشيات منزل أسرته.
كانت هذه تفاصيل خبر احتراق منزل مواطن بالحديدة جراء استهداف حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.