عدن.. استلام 81 سيارة إسعاف وعربات متنقلة مقدمة كمنحة سعودية إماراتية

الخميس 2 أبريل 2020

لمواجهة أي احتمالات لفيروس كورونا المستجد، تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان،اليوم، 81 سيارة إسعاف وست عربات لعيادات متنقلة مقدمه عبر منظمة الصحة العالمية من المنحة السعودية الاماراتية.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ثمن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والانسانية والهلال الاحمر الاماراتي وصندوق الاغاثة الكويتي لدعم القطاع الصحي في بلادنا..

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موضحاً بان السيارات والغربات المتنقلة بالاضافة الی ستين جهاز تنفس اصطناعي سيتم توزيعها وفق خطة التوزيع المعده بوزارة الصحة عبر البرنامج الوطني للامداد الدوائي لعموم محافظات الجمهورية لتدخل في الخدمة مباشرة لمواجهة اي احتمالات لفيروس كورونا.

واعلن الدكتور الوليدي خلو بلادنا من فيروس كورونا..مشيرا الی انه تم اجراء 28 فحصا طبيا لعينات في مناطق سيطرة المليشيات و17 فحصا لعينات في المحافظات المحررة كانت جميعها سلبية النتائج..لافتا الی ان فرق طبية في الترصد والاستجابة الطارئة تعمل علی مدار الساعة وباشراف خبراء من منظمة الصحة العالمية ويبذلون جهود كبيره لتنفيذ الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة كورونا.

واشار الوليدي الی انه تم تزويد جميع المنافذ بالكيمرات الحرارية ولمراكز العزل المختلفة الاسرة الطبية واسطوانات الاوكسجين والمحاليل المخبرية اللازمة..لافتاً الى تخطيط الوزارة لانشاء سبعة وثلاثون مركزاً للعزل في مختلف المحافظات.