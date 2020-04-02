شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ألماني يغير تقييمه: "الكمامة" تقلل من خطر الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أدخل معهد "روبرت كوخ" الألماني تغييرا على تقييمه لارتداء قناع الوجه (الكمامة) في ظل تفشي وباء كورونا.
وجاء على موقع المعهد اليوم الخميس أنه إذا ارتدى شخص الكمامة كإجراء احترازي -دون وجود أعراض- من الممكن أن يحد ذلك من خطر انتقال فيروسات لآخرين، ولكنه أشار إلى أن ذلك غير مثبت علميا.
يذكر أن المعهد كان يوصي في السابق بارتداء الكمامة فقط بالنسبة لأشخاص يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.
ولفت المعهد إلى أن بعض المصابين بكورونا لا يمرضون ولا تظهر عليهم أعراض، إلا أنه يمكنهم نقل مسببات المرض لغيرهم.
وشدد "روبرت كوخ" المعهد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد المتبعة عند السعال أو العطس وذلك بنظافة الأيدي، وبالحد الأدنى للمسافة مع الآخرين حتى مع ارتداء كمامات.
وأضاف المعهد أنه ليس هناك أدلة كافية على أن ارتداء الكمامة يمكن أن يقي الشخص نفسه من العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد ألماني يغير تقييمه: "الكمامة" تقلل من خطر الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.