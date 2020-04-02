شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ..569 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تقترب من 3 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 569 حالة وفاة ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس بنسبة 24 % إلى 2921 منذ أمس الأربعاء. وقالت وزارة الصحة إنه تم اختبار 163194 شخصا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية.
وقالت وزارة الصحة "من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا توفي 2921 للأسف".
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