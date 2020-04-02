شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية لاستئناف عاجل لمحادثات السلام اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

قالت الأمم المتحدة ومصادر مطلعة اليوم الخميس إن المنظمة والحلفاء الغربيين يستشهدون بالخطر الماثل من وباء كورونا لدفع عملية السلام في اليمن.

وقال مصدران إن الأمم المتحدة أرسلت اقتراحا للحكومة المعترف بها دوليا وللتحالف العسكري الذي تقوده المملكة الذي يدعمها وللحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المدن الرئيسية.

وأكدا أن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يعمل على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت قريب لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ، وقال مكتب جريفيث إن الحاجة لمحادثات السلام عاجلة.