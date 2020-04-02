شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير السوداني "قمر الدين" يدخل العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، عن وضع نفسه في العزل الصحي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" . وأوضح أنه بالحجر الصحي منذ الأحد الماضي بعدما تبيّن مخالطته لأحد المصابين فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير السوداني "قمر الدين" يدخل العزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.