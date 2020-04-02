اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم بعد تأكد إصابة مهاجرين بكورونا

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن السلطات فرضت الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وأجري تحليل الفيروس على 63 مهاجرا بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عاما) دخلت مستشفى في أثينا لتلد وأصبحت أول حالة إصابة مسجلة بين آلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات لا تظهر عليها أعراض، وأنها تواصل الفحص، كما وأكدت إنها قيدت الحركة من وإلى مخيم ريتسونا الذي يقع على مسافة 75 كيلومترا شمال شرقي أثينا ويضم 2500 شخص لمدة 14 يوميا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع كانت السلطات تحاول معرفة من أين التقطت المرأة العدوى وتنظر في احتمال أن تكون التقطتها من المستشفى.

وقال مصدر من الوزارة إن المخيم به منطقة لعزل المصابين بالمرض في حال الحاجة لذلك.

يشار إلى أن المخيم، الواقع شمال اليونان، يضم نحو 3000 شخص، وظروف المعيشة في هذا المخيم ليست بنفس درجة السوء في المخيمات الأخرى، التي تعاني من اكتظاظ اللاجئين.



