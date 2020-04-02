مسؤول أميركي: معلومات عن هجوم إيراني محتمل في العراق

أعلن مسؤول أمريكي لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إن المخابرات الأميركية لديها معلومات بأن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأميركية في العراق، وتشير المعلومات إلى أنه سيكون هجوما «يُمكن نفيه» وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير (كانون الثاني).



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المخابرات الأميركية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.



ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.





وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بعد تهديد الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق اليوم لإيران بدفع «ثمن باهظ» إذا شنت هي أو حلفاؤها هجوماً على القوات أو الأصول الأميركية في العراق.



وجاء في تغريدة للرئيس الأميركي: «بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية و/أو أصول في العراق»، وأضاف: «إذا حصل هذا الأمر، ستدفع إيران ثمنا باهظا جدا».



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