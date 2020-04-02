تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي تتضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة ارض الوطن للتأمين مديرها المفوض علي نصير جبار. وأدناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. البنك المركزي يقرر حجز اموال شركة ارض الوطن للتأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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